Роспотребнадзор закрыл пляжи в Крыму

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Запрет на посещение пляжей введет из-за наводнения в Крыму Фото:

В Крыму и Севастополе — регионах, пострадавших от наводнения — закрыты пляжи. Такое решение принял Роспотребнадзор.

«В связи с ухудшением качества морской воды, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», — сообщается на официальном сайте ведомства. Срок действия запрета не уточняется.

Ранее власти региона ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. Из-за мощного циклона, обрушившегося на Крым, оказались затоплены Керчь и Ялта — там выпало две месячные нормы осадков. Число пострадавших выросло до 43 человек, шесть из них госпитализированы. Также сообщается об одном погибшем и двух пропавших без вести, передает «Национальная служба новостей». Региональный главк МЧС сообщил, что 21 июня на Крым могут обрушиться новые сильные ливни. Объявлено штормовое предупреждение. В МЧС предупредили, что ливни могут привести к новым подтоплениям на полуострове, а также авариям на электросетях, нарушению транспортного сообщения и гибели сельскохозяйственных посадок, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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