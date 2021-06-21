Роспотребнадзор закрыл пляжи в Крыму

Запрет на посещение пляжей введет из-за наводнения в Крыму Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Крыму и Севастополе — регионах, пострадавших от наводнения — закрыты пляжи. Такое решение принял Роспотребнадзор.

«В связи с ухудшением качества морской воды, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», — сообщается на официальном сайте ведомства. Срок действия запрета не уточняется.

Ранее власти региона ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. Из-за мощного циклона, обрушившегося на Крым, оказались затоплены Керчь и Ялта — там выпало две месячные нормы осадков. Число пострадавших выросло до 43 человек, шесть из них госпитализированы. Также сообщается об одном погибшем и двух пропавших без вести, передает «Национальная служба новостей». Региональный главк МЧС сообщил, что 21 июня на Крым могут обрушиться новые сильные ливни. Объявлено штормовое предупреждение. В МЧС предупредили, что ливни могут привести к новым подтоплениям на полуострове, а также авариям на электросетях, нарушению транспортного сообщения и гибели сельскохозяйственных посадок, сообщает телеканал 360.