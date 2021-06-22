В Минобрнауки ответили на идею чипировать мозги россиян

В Минобрнауки не подтвердили сообщения о чипировании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программу по вживлению в мозг людей микрокомпьютеров для передачи информации с внешних устройств не собираются осуществлять. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве образования и науки РФ.

Ранее стало известно, что в правительстве поручили начать разработку чипов для вживления в мозг человека. СМИ сообщали, что на это до 2029 года понадобится 54 миллиарда рублей.

В Минобрнауки опровергли информацию о готовности реализовать программу по вживлению в мозг людей микрокомпьютеров для передачи информации с внешних устройств. «Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне Правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — рассказали URA.RU в Минобрнауки.