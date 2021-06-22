В Минобрнауки ответили на идею чипировать мозги россиян

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В Минобрнауки не подтвердили сообщения о чипировании Фото:

Программу по вживлению в мозг людей микрокомпьютеров для передачи информации с внешних устройств не собираются осуществлять. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве образования и науки РФ.

Ранее стало известно, что в правительстве поручили начать разработку чипов для вживления в мозг человека. СМИ сообщали, что на это до 2029 года понадобится 54 миллиарда рублей.

В Минобрнауки опровергли информацию о готовности реализовать программу по вживлению в мозг людей микрокомпьютеров для передачи информации с внешних устройств. «Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне Правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — рассказали URA.RU в Минобрнауки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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