21 июня 2021

Правительство РФ собирается вживлять чипы в мозг человека

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В Правительстве хотят чипировать людей Фото:

В правительстве РФ разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Об рассказал источник, близкий к Минобрнауки.

Как сообщает «Коммерсант», новая федеральная программа называется «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». До 2029 года на ее разработку потребуется 54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга. Также программа предполагает создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения.

Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

Ранее компания Neuralink, созданная при поддержке американского бизнесмена Илона Маска, вживила чип в мозг обезьяны, с помощью которого примат научился играть в видеоигры. В дальнейшем Neuralink планирует вживить нескольким обезьянам чип, с помощью которого они бы могли играть друг с другом в «мысленный пинг-понг», сказал Маск. Профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Михаил Лебедев предрек россиянам лечение при помощи чипов. По его словам, метод вживления чипов в человека может уже через 5-10 лет конкурировать с таблетками.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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