В Челябинске от удара молнии загорелся жилой дом в микрорайоне Залесье. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Молния попала в крышу дома. От этого сразу же начался пожар», — рассказал URA.RU очевидец происшествия. По словам местных жителей, гроза в Челябинске началась приблизительно в 17:30. Ливень был кратковременный.
На кадрах видно, что пламя распространилось на две секции жилого трехэтажного дома. Информации о пострадавших нет.
«В настоящее время пожарные тушат кровлю. Причины пожара устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Там уточнили, что десять человек вышли из горящего здания самостоятельно, еще двоих эвакуировали при помощи лестниц.
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