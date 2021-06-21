От удара молнии загорелся жилой дом в Челябинске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске от удара молнии загорелся жилой дом в микрорайоне Залесье. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Молния попала в крышу дома. От этого сразу же начался пожар», — рассказал URA.RU очевидец происшествия. По словам местных жителей, гроза в Челябинске началась приблизительно в 17:30. Ливень был кратковременный.

На кадрах видно, что пламя распространилось на две секции жилого трехэтажного дома. Информации о пострадавших нет.

«В настоящее время пожарные тушат кровлю. Причины пожара устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Там уточнили, что десять человек вышли из горящего здания самостоятельно, еще двоих эвакуировали при помощи лестниц.

Фото: читатель URA.RU

Дым виден за несколько километров от пожара Фото: читатель URA.RU