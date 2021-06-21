21 июня 2021

В Челябинске от удара молнии загорелся жилой дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
От удара молнии загорелся жилой дом в Челябинске Фото:

В Челябинске от удара молнии загорелся жилой дом в микрорайоне Залесье. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Молния попала в крышу дома. От этого сразу же начался пожар», — рассказал URA.RU очевидец происшествия. По словам местных жителей, гроза в Челябинске началась приблизительно в 17:30. Ливень был кратковременный.

На кадрах видно, что пламя распространилось на две секции жилого трехэтажного дома. Информации о пострадавших нет.

«В настоящее время пожарные тушат кровлю. Причины пожара устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Там уточнили, что десять человек вышли из горящего здания самостоятельно, еще двоих эвакуировали при помощи лестниц.

Фото:
Дым виден за несколько километров от пожара
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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