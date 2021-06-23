Шойгу заявил, что мир разделился на своих и чужих

Сергей Шойгу сообщил о формировании глобальной коалиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В мире наблюдается тенденция создания глобальной коалиции, разделившей мир на «своих» и «чужих». Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальной коалиции, разделившей мир на „своих“ и „чужих“», — заявил Шойгу. При этом глава Минобороны указал на важность формирования суверенных государств, которые обеспечивают безопасность граждан.

Шойгу отметил: пандемия коронавируса указала, что государственные границы имеют значение. Они помогают оперативно вводить карантин на территории государств.

Президент РФ Владимир Путин также обратился к участникам конференции. Он указал, что Москву не может не беспокоить непрекращающийся рост военного потенциала и инфраструктуры НАТО рядом с российскими границами. Видеотрансляцию конференции ведет RT на своем yuotube-канале.