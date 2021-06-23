Шойгу заявил, что мир разделился на своих и чужих

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу сообщил о формировании глобальной коалиции Фото:

В мире наблюдается тенденция создания глобальной коалиции, разделившей мир на «своих» и «чужих». Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальной коалиции, разделившей мир на „своих“ и „чужих“», — заявил Шойгу. При этом глава Минобороны указал на важность формирования суверенных государств, которые обеспечивают безопасность граждан.

Шойгу отметил: пандемия коронавируса указала, что государственные границы имеют значение. Они помогают оперативно вводить карантин на территории государств.

Президент РФ Владимир Путин также обратился к участникам конференции. Он указал, что Москву не может не беспокоить непрекращающийся рост военного потенциала и инфраструктуры НАТО рядом с российскими границами. Видеотрансляцию конференции ведет RT на своем yuotube-канале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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