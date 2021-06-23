Путин заявил о наращивании военных сил НАТО у российских границ

Москву беспокоит постоянная активность НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москву не может не беспокоить непрекращающийся рост военного потенциала и инфраструктуры НАТО рядом с российскими границами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращение к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — заявил Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что Россия никогда не диктовала свою волю и готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем, улучшая сотрудничество со всеми странами.

Ранее власти РФ заблокировали доступ к западному побережью полуострова Крым для кораблей НАТО. Такие меры потребовались в связи с учениями Sea Breeze 2021. Несмотря на название учений, которые подразумевают действия в море, они будут проходить и на суше, пишет « Утро.ру» .