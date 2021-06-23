Голикова призвала регионы брать пример с Москвы в борьбе с COVID

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Послание президента. Москва, голикова татьяна
Голикова призвала ограничить массовые мероприятия и обеспечить нужный уровень вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова предложила регионам брать пример с Москвы и вводить аналогичные карантинные меры. Она призвала ввести ограничение на массовые мероприятия, обеспечить необходимый уровень тестирования и вакцинации.

«Мы обращаемся к регионам чтобы они принимали аналогичные меры. О чем речь — соблюдение ограничительных мер, резкое ограничение, вплоть до отмены, массовых мероприятий, обеспечение достаточного уровня тестирования, вакцинация и ревакцинация», — заявила Голикова во время встречи президента России Владимира Путина с правительством РФ. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».

Ранее в Москве были введены ограничения на проведение массовых мероприятий — участвовать в них могут не более 1000 человек. Также закрыты танцполы и фан-зоны для болельщиков Чемпионата Европы по футболу, детские игровые комнаты и детские площадки в парках. В кафе и рестораны Москвы с 28 июня можно попасть только по QR-коду. Его получат только те, кто поставил прививку от COVID-19 или переболел в течение последних шести месяцев, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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