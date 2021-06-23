Голикова призвала регионы брать пример с Москвы в борьбе с COVID

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова предложила регионам брать пример с Москвы и вводить аналогичные карантинные меры. Она призвала ввести ограничение на массовые мероприятия, обеспечить необходимый уровень тестирования и вакцинации.
«Мы обращаемся к регионам чтобы они принимали аналогичные меры. О чем речь — соблюдение ограничительных мер, резкое ограничение, вплоть до отмены, массовых мероприятий, обеспечение достаточного уровня тестирования, вакцинация и ревакцинация», — заявила Голикова во время встречи президента России Владимира Путина с правительством РФ. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».
Ранее в Москве были введены ограничения на проведение массовых мероприятий — участвовать в них могут не более 1000 человек. Также закрыты танцполы и фан-зоны для болельщиков Чемпионата Европы по футболу, детские игровые комнаты и детские площадки в парках. В кафе и рестораны Москвы с 28 июня можно попасть только по QR-коду. Его получат только те, кто поставил прививку от COVID-19 или переболел в течение последних шести месяцев, передает телеканал 360.
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