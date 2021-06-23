Жириновский: детей непривитых россиян нельзя пускать в школы

Жириновский выступил за тотальные ограничения для непривитых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо ввести тотальные ограничения для граждан, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, в том числе не пускать их детей в школы и сады. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нужно ввести пропаганду. Что нужно делать? Детский сад. Мамаша, вы ребенка привели, вы привиты? Нет? Завтра не приводите. Быстро побегут все делать прививка! В школу. Директор школы встречает учеников: «У кого дома родители без прививки? До свидания! Домой», — заявил Жириновский на

Сами же отказывающиеся от прививки люди, по словам Жириновского, должны быть лишены права голосовать на выборах, а работодателям нужно отказывать им в приеме на работу. «Есть вакансии: есть прививка — берем, нет прививки — до свидания! Здесь нельзя шутить! Это угроза государству», — подчеркнул Жириновский в эфире «ЛДПР-ТВ».

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова призвала российские регионы ориентироваться на Москву и принимать аналогичные ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Речь идет об отмене массовых мероприятий и обеспечении достаточного уровня вакцинации и тестирования на коронавирус. В частности, в Москве за сутки на прививку от COVID-19 записались около 60 000 человек, сообщает агентство Nation News.