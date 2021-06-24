Вице-премьер предложил заменить строителей-мигрантов пенсионерами

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин предложил решить проблему дефицита кадров на российских стройках привлечением неработающих пенсионеров. Об этом он заявил на совещании по жилищному строительству и инфраструктурному развитию регионов.
«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы — это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров», — приводит РБК слова Хуснуллина. Он добавил, что у него уже был аналогичный опыт, когда для проектирования метро приходилось привлекать специалистов со всего СССР, в том числе проектировщиков на пенсии.
Ранее Хуснуллин заявил о проблеме нехватки рабочей силы на российских стройках из-за оттока мигрантов. Проблему признали и в Кремле.
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