Вице-премьер предложил заменить строителей-мигрантов пенсионерами

Марат Хуснуллин предложил привлекать неработающих пенсионеров на стройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин предложил решить проблему дефицита кадров на российских стройках привлечением неработающих пенсионеров. Об этом он заявил на совещании по жилищному строительству и инфраструктурному развитию регионов.

«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы — это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров», — приводит РБК слова Хуснуллина. Он добавил, что у него уже был аналогичный опыт, когда для проектирования метро приходилось привлекать специалистов со всего СССР, в том числе проектировщиков на пенсии.

Ранее Хуснуллин заявил о проблеме нехватки рабочей силы на российских стройках из-за оттока мигрантов. Проблему признали и в Кремле.