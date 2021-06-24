В Африке дети-солдаты расстреляли более ста человек

В Буркина-Фасо дети-солдаты в возрасте 12-14 лет расстреляли более ста человек в деревне Солхан, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Организация осудила вербовку детей в негосударственные вооруженные группы и направила в регион Сахель гуманитарную помощь.
«Нападение, совершенное в Солхане 5 июня негосударственной вооруженной группировкой, привело к гибели более 130 мирных жителей, в том числе многих детей. По утверждениям властей, вооруженная группа в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте «ЮНИСЕФ. Буркина-Фасо».
В фонде заявили, что вербовка детей и подростков в вооруженные группировки является грубым нарушением их основных прав. ЮНИСЕФ направил гуманитарную помощь правительству и местным властям в район Себба Буркина-Фасо, который находится в нескольких километрах от пострадавшей деревни. В частности, фонд предоставил воду, продукты, укрытия и необходимые вещи для 13 000 человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. По данным ЮНИСЕФ, в Буркина-Фасо более 1,2 миллиона перемещенных лиц, 61% из которых — это дети.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш осудил нападение боевиков на деревню Солхан. Жертвами массового убийства стали 138 человек. Гуттереш подчеркнул, что странам — членам ООН необходимо удвоить свои усилия в борьбе с экстремизмом, сообщает RT.
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