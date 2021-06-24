Компания Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11. В ней значительно изменился интерфейс, появилась поддержка приложений из Android и улучшилась графическая производительность. Презентация Windows 11 транслировалась на официальном Microsoft.
Владельцы Windows 10 смогут перейти на новую операционную систему бесплатно. Для работы Windows 11 потребуются: двухъядерный 64-битный процессор с частотой не менее 1 ГГц; 4 гигабайта оперативной памяти; жесткий диск объемом не менее 64 гигабайт; монитор с разрешением не менее 1366 на 768 пикселей и диагональю не менее 9 дюймов; графическая карта, поддерживающая технологию DirectX 12.
- Меню «Пуск». В новой операционной системе кнопка «Пуск» и иконки «Поиск», «Список задач» и «Виджеты» переместилась из левого нижнего угла в центр панели задач. Из-за этого рабочий стол стал сильно напоминать операционную систему Apple. Также Microsoft избавился от «живых плиток», поэтому в меню теперь есть только закрепленные файлы и программы и клавиши для быстрого выключения и перезагрузки компьютера.
- Режим многозадачности. С помощью функции snap Layouts можно располагать окна по заданным шаблонам, из-за чего стало намного удобнее работать в режиме многозадачности с несколькими мониторами. Также появилась функция Snap Group, которая позволяет объединять приложения в группы и запоминает расположение окон на экране.
- Работа с тач-дисплеем. Специально для пользователей сенсорных экранов в Widows 11 увеличили значки приложений и настроек, чтобы на них было удобно нажимать. Также появилась виброотдача при использовании стилуса.
- Дизайн окон. Изменился внешний вид приложений — углы стали закругленными, появились новые виджеты и тени с анимацией. Также обновились системные звуки и коллекция обоев для рабочего стола.
- Виджеты. В новой Windows 11 вернулись виджеты, которые ранее появлялись в Windows 7. С помощью искусственного интеллекта они подбирают для пользователя подходящую информацию. Окно с виджетами запускается с отдельной кнопки. Позднее появится поддержка сторонних виджетов.
- Поддержка приложений Android. Через Microsoft Store теперь можно сказать Android-приложения из Amazon App Store. Они будут работать как полноценные программы для Windows — их можно закрепить в меню «Пуск», развернуть во весь экран или переместить. В качестве примера на презентации показали работу мобильного клиента TikTok
- Новые возможности для гейминга. Windows 11 отличается более высокой графической производительностью, что уменьшает время загрузки и повышает детализацию игр. Технология Auto HDR позволяет выводить изображение с более яркими цветами и оттенками. Разработчики также отмечают, что Windows 11 отличается самым обширным списков совместимых устройств — она поддерживает все аксессуары и периферийные устройства для гейминга на ПК.
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