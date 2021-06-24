Минтруд разъяснил, кто из россиян может претендовать на выплаты

Минтруд РФ разъяснил, кто получит пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Ведомство уточнило, что при назначении выплат будет проводиться оценка доходов и имущества семьи.
«Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходы и имущества семьи, а также применение правила нулевого дохода», — сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. Так, пособия на детей от 8 до 17 лет смогут получить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума — в 2021 году он составил 12 702 рубля. При этом такая семья может обладать следующим имуществом и сбережениями:
- Одной квартирой любой площади или одним домом любой площади;
- Несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 квадратных метров, или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи менее 40 квадратных метров;
- Одной дачей;
- Земельным участком не более 0,25 гектара в городе или не более гектара в сельской местности;
- Одним гаражом или машиноместом (двумя, если семья многодетная, в семье есть человек с инвалидностью или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки);
- Одним нежилым помещением;
- Одним автомобилем или мотоциклом (двумя, если семья многодетная, есть член семьи с инвалидностью или транспортное средство получено в качестве социальной поддержки);
- Сельскохозяйственной техникой младше 5 лет;
- Катером или моторной лодкой младше 5 лет;
- Вклады на сумму порядка 250 тысяч рублей.
Выплаты смогут получить те семьи, где взрослые обладают постоянным заработком. Как сообщает Минтруд, отсутствие доходов должно быть обоснованно жизненными обстоятельствами. Например, уходом за ребенком до трех лет, прохождением лечения длительностью более 3 месяцев или безработицей.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на реализацию инициатив по поддержке семей с детьми и беременных женщин. С 1 июня 2021 года малообеспеченные семьи от 8 до 17 лет получили право на ежемесячное пособие. Его размер составил 50% от детского прожиточного минимума в регионе — в среднем это 5 650 рублей, передает «Утро.ру».
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