Роструд разрешил отстранять от работы непривитых россиян

Трудовым кодексом России и другими нормативными правовыми актами предусмотрена возможность отстранения от работы сотрудников без прививки. Об этом заявили в Роструде, информация опубликована в Telegram-канала оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении. При этом законность отстранения от работы обосновали Трудовым кодексом (8 часть 1 статья 76 ТК РФ), федеральными законами, в частности, ФЗ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», и иными нормативными правовыми актами.
Ранее российские регионы начали по очереди вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала такие меры «нечестной игрой». В Кремле заявили о неизбежной дискриминации тех, кто не сделал прививку от COVID.
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