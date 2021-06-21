Омбудсмен РФ рассказала о дискриминации непривитых россиян

Обязательная вакцинация уже введена в 11 регионах РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой» и приводит к массовому психозу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен РФ отметила, что получает большое количество обращений о дискриминации россиян из-за того, что они не привиты. «Вот, например, пишут, компания „Норильский никель“: всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — рассказала она в эфире радио «Вести FM». По ее словам, это «нечестная игра».

Москалькова отметила, что идея защитить граждан — правильная. Однако то, какими способами она сегодня реализуется, порождает массовый психоз и приводит «к боязни людей к принуждению». Она отметила, что люди которые переболели и имеют антитела, а также те, кому прививка противопоказана, не должны подвергаться дискриминации.

Ранее стало известно, что обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан введена в одиннадцати регионах России. Сейчас обязательная вакцинация действует в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской, Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе. Так как в этих регионах действует постановление санитарного врача, работодатели могут отстранять от работы сотрудников, если у тех нет прививки от COVID-19. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он также напомнил, что трудовой кодекс не предусматривает увольнение за отказ от вакцинации, передает телеканал 360.