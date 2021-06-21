Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели 11 регионов России

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Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, спутник v, гам-ковид-вак
Обязательную вакцинацию ввели Нижегородская и Мурманская области Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан введена в одиннадцати регионах России. Последними соответствующие постановления подготовили Нижегородская и Мурманская области.

«Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников и доводим все процедуры, чтобы ее ввести», — цитирует губернатора Мурманской области Андрея Чибиса официальный сайт правительства региона. По его словам, в первую очередь прививку должны поставить сотрудники транспорта, социально-культурных объектов, образовательных организаций, общепита, сферы торговли, а также госслужащие. Чибис призвал жителей региона вакцинироваться уже сейчас, не дожидаясь официального постановления.

В Нижегородской области обязательная вакцинация введена постановлением главного санитарного врача региона. В соответствие с документом, опубликованным на сайте нижегородского Роспотребнадзора, прививку от COVID-19 должны поставить работники сферы торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования. Также вакцинация коснется госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Они должны поставить первый компонент вакцины от COVID-19 до 25 июля 2021 года.

Сейчас обязательная вакцинация введена в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской, Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе. Так как в этих регионах действует постановление санитарного врача, работодатели могут отстранять от работы сотрудников, если у тех нет прививки от COVID-19. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он также напомнил, что трудовой кодекс не предусматривает увольнение за отказ от вакцинации, передает телеканал 360.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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