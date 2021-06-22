В Кремле признали дискриминацию россиян без прививки от COVID

Дмитрий Песков заявил, что непривитые люди создают угрозу для окружающих Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России ожидается дискриминация тех, кто не поставил прививку от коронавируса, так как эти люди будут представлять угрозу для окружающих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Дискриминация [непривитых от COVID] неминуемо наступит — люди без иммунитета не смогут работать на всех участках, это будет представлять угрозу для окружающих», — заявил Песков. Он отметил, что люди без иммунитета, полученного от перенесенного COVID или прививки, оказываются в менее выгодном положении, чем те, кто имеет иммунитет.

При этом представитель Кремля отметил, что прививка — не главное, самое важное — это иммунизация. Он добавил, что в Европе принимается не только факт прививки, но и наличие иммунитета.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой» и приводит к массовому психозу. Она отметила, что люди, которые переболели и имеют антитела, а также те, кому прививка противопоказана, не должны подвергаться дискриминации.