В Кремле признали дискриминацию россиян без прививки от COVID

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Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцинация, измерение давления, covid19, спутник v
Дмитрий Песков заявил, что непривитые люди создают угрозу для окружающих Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России ожидается дискриминация тех, кто не поставил прививку от коронавируса, так как эти люди будут представлять угрозу для окружающих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Дискриминация [непривитых от COVID] неминуемо наступит — люди без иммунитета не смогут работать на всех участках, это будет представлять угрозу для окружающих», — заявил Песков. Он отметил, что люди без иммунитета, полученного от перенесенного COVID или прививки, оказываются в менее выгодном положении, чем те, кто имеет иммунитет.

При этом представитель Кремля отметил, что прививка — не главное, самое важное — это иммунизация. Он добавил, что в Европе принимается не только факт прививки, но и наличие иммунитета.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой» и приводит к массовому психозу. Она отметила, что люди, которые переболели и имеют антитела, а также те, кому прививка противопоказана, не должны подвергаться дискриминации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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