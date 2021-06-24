24 июня 2021

Переболевшие COVID-19 россияне получат от правительства QR-коды

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Переболевшие коронавирусом россияне смогут получить сертификаты об этом Фото:
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Коронавирус COVID-19

К 30 июня около девяти миллионов переболевших коронавирусной инфекцией россиян смогут получить на портале «Госуслуги» сертификат переболевшего с QR-кодом. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

«По нашим планам, 30-го числа <…> у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около 9 млн записей <…> будем показывать еще, соответственно, сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», — цитируют замминистра «Известия».

Предполагается, что такой сертификат сможет существенно облегчить жизнь человеку, ведь в связи с новой волной пандемии карантинные меры могут быть ужесточены. К примеру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о том, что с 1 августа обязательным условием для нахождения в регионе будет справка о вакцинации. А глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать на полуострове специальные патрули, которые будут следить за соблюдением карантинных мер, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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