Переболевшие COVID-19 россияне получат от правительства QR-коды

К 30 июня около девяти миллионов переболевших коронавирусной инфекцией россиян смогут получить на портале «Госуслуги» сертификат переболевшего с QR-кодом. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.
«По нашим планам, 30-го числа <…> у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около 9 млн записей <…> будем показывать еще, соответственно, сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», — цитируют замминистра «Известия».
Предполагается, что такой сертификат сможет существенно облегчить жизнь человеку, ведь в связи с новой волной пандемии карантинные меры могут быть ужесточены. К примеру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о том, что с 1 августа обязательным условием для нахождения в регионе будет справка о вакцинации. А глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать на полуострове специальные патрули, которые будут следить за соблюдением карантинных мер, сообщает «Национальная служба новостей».
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