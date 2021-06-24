Россиян откажутся пускать в Краснодарский край без прививки

С отдыхающих в Краснодарском крае начнут требовать справку о вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В качестве обязательного условия для нахождения туристов на курортах Краснодарского края с 1 августа 2021 года станет справка о вакцине от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписали в региональном правительстве.

«С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан», — сообщает РБК со ссылкой на региональные власти. Кроме того, с 1 июля этого года управляющим гостиниц и пансионатов края запрещается заселять туристов без прививочных сертификатов, или ПЦР-тестов.

Ранее с аналогичным решением о введении в регионах обязательной вакцинации выступили власти Москвы, Крыма, Башкирии, Санкт-Петербурга и других. Кроме того, обязательная вакцинация для работников общепита введена также в Свердловской области.