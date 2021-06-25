Зять Бориса Ельцина вошел в совет директоров МТС

Валентин Юмашев вошел в совет директоров МТС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания МТС приняла в совет директоров бывшего руководителя администрации президента России Валентина Юмашева. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Годовое общее собрание акционеров ПАО „МТС“ приняло решение избрать в члены Совета директоров ПАО „МТС“ следующих лиц: независимого директора Валентина Юмашева», — говорится в сообщении компании на сайте. Также в члены советов директоров вошли зампредседателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков и неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу.

Валентин Юмашев женат на Татьяне Дьяченко — дочери экс-президента России Бориса Ельцина. В июне прошлого года президент России Владимир Путин назначил Юмашева своим советником на общественных началах.