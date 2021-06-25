Блогер Wylsacom выступил за чипирование

Блогер Wylsacom рассуждал о последствиях вакцинации от COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) выложил видео, посвященное QR-кодам в Москве, чипизации и вакцинации от коронавируса. В ролике он рассказал о том, что не против быть чипированным.

«Я хочу, чтобы меня чипировали и внедрили мне какой-нибудь цифровой паспорт. Согласитесь это офигенно удобно, я заколебался таскать с собой права, паспорт, ещё паспорт, ещё какие-нибудь справки. Пускай все это залетает в какие-нибудь госуслуги или еще куда-то», — заявил блогер в ролике, опубликованном на YouTube.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщало о том, что правительство РФ собирается вживлять чипы в мозг человека. Минобороны опровергло эту информацию. «Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне Правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — рассказали URA.RU в Минобрнауки.