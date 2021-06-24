Подруга Ольга (на фото) Ксении Каторгиной выразила надежду, что осужденные не выйдут на свободу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге 27-летнюю Ксению Каторгину убили при продаже машины

Подруга убитой Ксении Каторгиной Ольга расплакалась после суда над преступниками, которым назначили лишение свободы в колонии. Ольга во время общения с журналистами призналась, что не хочет, чтобы убийцы вышли на свободу.

«Нет им никакого прощения. Я надеюсь, что Ксюша их с собой заберет. Не хочу, чтобы они вообще выходили на свободу», — рассказала Ольга. Во время общения с журналистами она не могла сдержать слезы. «Меня всю трясет. Это твари. Это не люди, чудовища», — добавила она.

Журналисты поинтересовались, согласилась бы она принять компенсацию в пять миллионов рублей от одного из убийц — Михаила Федоровича. «Да какие пять миллионов?! Откуда? Он за 300 тысяч убил девушку. Просто шут», — заявила Ольга.

Приговор убийцам Каторгиной Михаилу Федоровичу, Марату Ахматвалиеву и Екатерине Меньшиковой был вынесен 25 июня в свердловском областном суде. Мужчин приговорили к 20 годам лишения свободы, а Меньшиковой назначили 17 лет колонии. При этом каждый из них будет обязан выплатить по 10 млн рублей компенсации за моральный ущерб родственникам пострадавшей. Осужденные убили Каторгину 10 октября 2019 года.