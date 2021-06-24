24 июня 2021

Водитель «Яндекс Такси» пытался увезти женщину в лес и убить

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, яндекс такси
Водитель «Яндекс Такси» угрожал увезти екатеринбурженку в лес Фото:

Водитель «Яндекс Такси» в Екатеринбурге, ночью подвозивший женщину в аэропорт Кольцово, попытался увезти ее в лес, угрожая расправой. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Екатеринбурге водитель „Яндекс Такси“ ночью едва не увез пассажирку в лес, угрожая ей при этом расправой», — передает сайт Е1.ru со ссылкой на сообщение источника. Разговаривая с девушкой, водитель съехал с маршрута и направился в сторону леса. Отмечается, что инцидент произошел во время ночной поездки из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово.

После того, как девушка позвонила в службу поддержки, с ней связался представитель «Яндекс Такси». Услышав разговор, водитель развернул автомобиль в сторону аэропорта, высадил девушку на трассе и скрылся.

URA.RU обратилось в пресс-группу ГУМВД по Екатеринбургу. Там от комментариев воздержались. Агентство запросило комментарий у пресс-службы «Яндекс Такси». Там не ответили на звонок корреспондента агентства. В компанию был направлен соответствующий запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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