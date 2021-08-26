26 августа 2021

Украина обещает настаивать на санкциях против «Северного потока»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
В Киеве пригрозили санкциями против компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод Фото:
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«Северный поток — 2»

Украина собирается настоять на санкциях против компании-застройщика Nord Stream 2 AG в случае сертификации компании Германией как независимого оператора «Северного потока — 2». Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит „Газпрому“. Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях», — приводит пресс-служба «Нафтогаза» слова Витренко.

По его мнению, сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока 2» невозможна в рамках европейского законодательства и противоречит договоренностям, закрепленным в совместном заявлении США и Германии. Глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон накануне заявил, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком — 2» как независимый от РФ оператор. По его словам, так проект выполнит условия газовой директивы Евросоюза.

Ранее компания Nord Stream AG проиграла суд об освобождении от газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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