Россия эвакуировала из Афганистана всех своих граждан

Из Афганистана уехали все граждане России, которые захотели эвакуации. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы», — приводит ТАСС сообщение Дмитрия Жирнова. Речь идет о 360 гражданах России, уточнил посол. Еще около 100 остаются на афганской территории.
Массовая эвакуация началась в середине августа, когда власть в стране захватила запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан». Своих граждан, а также граждан Украины и других стран-членов Организация Договора о коллективной безопасности стали эвакуировать и российские власти. Также Москва согласилась принять у себя афганских беженцев.
Подписывайтесь на URA.RU в