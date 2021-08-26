26 августа 2021

Россия эвакуировала из Афганистана всех своих граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Об эвакуации россиян сообщил посол Дмитрий Жирнов Фото:
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

Из Афганистана уехали все граждане России, которые захотели эвакуации. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы», — приводит ТАСС сообщение Дмитрия Жирнова. Речь идет о 360 гражданах России, уточнил посол. Еще около 100 остаются на афганской территории.

Массовая эвакуация началась в середине августа, когда власть в стране захватила запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан». Своих граждан, а также граждан Украины и других стран-членов Организация Договора о коллективной безопасности стали эвакуировать и российские власти. Также Москва согласилась принять у себя афганских беженцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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