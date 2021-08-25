Пермский элитный особняк у пруда продают с огромной скидкой

Коттедж на берегу Мотовилихинского пруда в Перми продают со скидкой в 10 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский элитный коттедж в мотовилихинском районе продают со скидкой в 10 млн рублей. Ранее дом стоил 35 млн рублей, но теперь подешевел до 25 млн. Информация об этом опубликована в объявлении о продаже дома на портале «Циан».

«3-этажный коттедж, 362 кв. метра, стоимость 25 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Площадь участка составляет 17 соток.

Коттедж располагается у Мотовилихинского пруда. У дома имеются два гаража, придомовая территория, двухэтажная баня, подсобные помещения, к особняку подведены все коммуникации. Владельцы сообщают в объявлении, что коттедж готов и новому хозяину — останется только поклеить обои и постелить ламинат.

Особняк имеет площадь 362 кв. метра и участок в 7 соток Циан