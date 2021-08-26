26 августа 2021

В Минздраве объяснили увеличение смертности от коронавируса

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Летальность при заболевании новым штаммом коронавируса выше из-за ускоренного развития осложнений, сообщили в Минздраве Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за быстрого развития тяжелых осложнений, летальность при заболевании «дельта»-вариантом коронавирусной инфекции выше, чем при заражении другими штаммами. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является <…> в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений (в течение одного-двух дней) — тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов», — приводит слова Алексей Кузнецов «Интерфакс».

Специалист уточняет, что по сравнению с аналогичными показателями в предыдущий период подъема заболеваемости, вызванные осложнения повышают уровень летальности при заражении «дельта»-штаммом. Кузнецов отметил, что у молодых людей осложнения встречаются чаще.

Ранее сообщали, что российскую вакцину «КовиВак» изменят под новые штаммы коронавируса, в том числе — под штамм «Дельта». Об этом заявил генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

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