В Минздраве объяснили увеличение смертности от коронавируса

Из-за быстрого развития тяжелых осложнений, летальность при заболевании «дельта»-вариантом коронавирусной инфекции выше, чем при заражении другими штаммами. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является <…> в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений (в течение одного-двух дней) — тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов», — приводит слова Алексей Кузнецов «
Специалист уточняет, что по сравнению с аналогичными показателями в предыдущий период подъема заболеваемости, вызванные осложнения повышают уровень летальности при заражении «дельта»-штаммом. Кузнецов отметил, что у молодых людей осложнения встречаются чаще.
Ранее сообщали, что российскую вакцину «КовиВак» изменят под новые штаммы коронавируса, в том числе — под штамм «Дельта». Об этом заявил генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.
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