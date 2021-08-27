В соцсетях пожаловались на путинские выплаты пенсионерам. «Подачки не нужны»

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Избирательный участок по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Курган, пожилые люди, голосование, пенсионеры, масочный режим, общероссийское голосование
Люди не очень довольны суммой, которую власти выделили для пенсионеров Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей абсолютно всем российским пенсионерам и военнослужащим. Кремль заявил, что выплаты будут осуществлены в сентябре.

Россияне в соцсетях начали обсуждать щедрость правительства и шутить на эту тему. Некоторые пользователи раскритиковали это решение, заявив, что это не спасет ситуацию. Другие шутят и задаются вопросом, почему выборы проходят так «редко». URA.RU собрало самые интересные комментарии о путинских выплатах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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