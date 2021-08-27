Ученые создали вакцину-помидор от коронавируса

Ученые Центра геномики и бионформатики Академии наук Узбекистана разработали вакцину от коронавируса в виде помидора. Исследователи внедрили COVID-19 в клетки растения — после того, как человек съест овощ, они начнут вырабатывать антитела.
«Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает „вакцинированный помидор“, он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела», — цитирует специалистов центра радио «Sputnik Узбекистан».
Ученые работали над проектом с января 2021 года. Они выбрали для своих опытов помидоры и огурцы, поскольку эти овощи не нужно подвергать термической обработке. При высоких температурах клетки растения, которые вырабатывают антитела, разрушаются, после чего вакцина становится бесполезной.
В апреле директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге, профессор РАН Александр Дмитриев сообщил, что в России разрабатывается съедобная вакцина от коронавируса. По словам ученых, на вкус она будет напоминать ряженку. Сообщалось, что лабораторные мыши и крысы с удовольствием употребляли этот продукт. При этом у них вырабатывался хороший иммунный ответ, передает телеканал 360.
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