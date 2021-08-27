Таиланд разрешил въезд туристам, привитым «Спутником V»

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Таиланд, корабли, море берег
Получить обязательное разрешение Certificate of Entry на въезд в Таиланд можно в посольстве страны Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Таиланда упростили въезд для привитых российским препаратом «Спутник V» граждан. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Пхукете.

«Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса „Спутник V“», — сообщает генконсульство в официальном telegram-канале.

Въезд в Таиланд для иностранных туристов, привитых российской вакциной «Спутник V», будет осуществляться в рамках программы «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс». Получить обязательное разрешение Certificate of Entry на въезд можно в посольстве страны. О том, что курортные районы страны станут доступны для туристов, которые вакцинированы российским препаратом «Спутник V», ранее заявили представители посольства РФ в Таиланде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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