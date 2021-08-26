Перед учебным годом 30 тысяч челябинцев оставили без освещения

Современные светодиодные фонари просто отключили от электричества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске более 200 жителей микрорайона Парковый вышли на стихийный сход из-за того, что с началом учебного года их детям придется ходить в школу по темным улицам. Наружное освещение отсутствует для 33 многоквартирных домов, сообщил URA.RU депутат Курчатовского райсовета Челябинска Артем Клименко.

«Без освещения оказались дома по улицам Клайна, Маршала Чуйкова, Мусы Джалиля, частично улицы Шмакова и Бейвеля. Застройщик, ОАО СК „Челябинскгражданстрой“, не передал сети на баланс города. Минимум 200 человек вышли с табличками номеров своих домов. У людей нет политических требований, речь идет о безопасности детей», — отметил Клименко.

По словам директора ООО УК «Азбука Сервиса» Эдуарда Киреева, он три года просил застройщика и мэрию Челябинска прояснить, кто будет содержать и финансировать наружное освещение в микрорайоне. С 28 апреля 2021 года никому не принадлежащие сети обесточили, и жители остались без света. «В микрорайоне проживает 30 тысяч человек, почти как в небольшом городе. До ближайшей школы детям три-четыре остановки, до которых надо дойти впотьмах. Надеюсь, что власти обратят внимание на проблему», — пояснил Киреев.

«В администрацию Челябинска в 2021 году поступали обращения ООО УК „Азбука Сервиса Челябинск“ о принятии в муниципальную собственность сетей наружного освещения. Мы запросили СК „Челябинскгражданстрой“, собирается ли компания безвозмездно передать сети муниципалитету», — рассказали URA.RU пресс-службе мэрии.

По информации URA.RU, на следующей неделе планируется встреча жителей с вице-мэром по строительству Владимиром Шамне. В ОАО СК «Челябинскгражданстрой» обещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено: 15:56

«В июне Анатолий Мазур сменил Вячеслава Брюхина на посту гендиректора компании. Буквально 26 августа мы направили в администрацию Челябинска техдокументацию и письмо с просьбой взять это имущество на баланс», — прокомментировали URA.RU ситуацию в СК «Челябинскгражданстрой».