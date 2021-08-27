Путин поздравил российских спортсменов с Днем бокса

Владимир Путин пожелал успехов российским любителям бокса Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортивную общественность с Международным днем бокса 27 августа. Телеграмма главы государства, адресованная любителям единоборства, была опубликована на сайте Кремля.

«В нашей стране этот зрелищный, яркий вид единоборств по праву пользуется особой популярностью. Ведь он требует от человека не только выносливости и отличной подготовки, но и воспитывает волю, закаляет характер, учит идти только вперёд и побеждать», — написал Путин. Президент уверен, что День бокса «послужит продвижению ценностей физической культуры и здорового образа жизни». «Успехов вам и всего наилучшего», — пожелал любителям спорта Владимир Путин.

Международный день бокса начали отмечать в России в 2017 году, а в 2018-м он был официально признан Международной ассоциацией бокса (AIBA). В праздничный день AIBA планирует организовать рекордную по масштабам открытую тренировку по боксу и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Ожидается, что в 203 странах мира 75 тысяч спортсменов выйдут на центральные площади, чтобы поучаствовать в акции.

В России крупнейшие тренировки пройдут в Москве, Лобне, Казани, Кемерове, Тюмени и Каменске-Уральском. В свердловском городе занятия пройдут на аллее СК «Олимп». Их будут вести чемпионы мира Денис Лебедев, Евгений Тищенко (также олимпийский чемпион), Александр Беспутин. Кроме того, в Международный день бокса в Каменске-Уральском пройдут выступления гимнастов и акробатов, а также вокальных и творческих коллективов.