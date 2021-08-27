27 августа 2021

В соцсетях разозлились из-за крушения Су-24 в Перми. «Самолетопад продолжается»

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Пилоты рухнувшего в Пермском крае Су-24 успели катапультироваться Фото:
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В Пермском крае разбился военный самолет

В Пермском крае разбился тактический бомбардировщик Су-24. Пилоты сумели катапультироваться. Их госпитализировали и сейчас их жизни ничего не угрожает. По информации Центрального военного округа, самолет летел на плановый ремонт без боекомплекта.

Пользователи соцсетей негодуют из-за крушения бомбардировщика. В местных пабликах комментаторы выражают недовольство, что самолеты совершают близкие к населенной местности полеты. Другие же вспомнили, что это далеко не первый случай крушения летающей военной техники. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на падение Су-24.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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