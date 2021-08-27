В Пермском крае разбился тактический бомбардировщик Су-24. Пилоты сумели катапультироваться. Их госпитализировали и сейчас их жизни ничего не угрожает. По информации Центрального военного округа, самолет летел на плановый ремонт без боекомплекта.
Пользователи соцсетей негодуют из-за крушения бомбардировщика. В местных пабликах комментаторы выражают недовольство, что самолеты совершают близкие к населенной местности полеты. Другие же вспомнили, что это далеко не первый случай крушения летающей военной техники. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на падение Су-24.
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