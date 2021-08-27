Пилоты рухнувшего в Пермском крае Су-24 успели катапультироваться Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Пермском крае разбился военный самолет

В Пермском крае разбился тактический бомбардировщик Су-24. Пилоты сумели катапультироваться. Их госпитализировали и сейчас их жизни ничего не угрожает. По информации Центрального военного округа, самолет летел на плановый ремонт без боекомплекта.

Пользователи соцсетей негодуют из-за крушения бомбардировщика. В местных пабликах комментаторы выражают недовольство, что самолеты совершают близкие к населенной местности полеты. Другие же вспомнили, что это далеко не первый случай крушения летающей военной техники. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на падение Су-24.

Скрин: VK, «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ»

Скрин: VK, «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ»

Скрин: VK, «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ»

Скрин: VK, «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ»

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter