Военные раскрыли детали падения штурмовика Су-24 в Перми

Су-24 летел на авиаремонтное предприятие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Пермском крае разбился военный самолет

Самолет Су-24, который рухнул в Пермском крае, летел на плановый ремонт без боекомплекта. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее г. Пермь самолет Су-24. Полет выполнялся без боекомплекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

Летчики катапультировались, для их эвакуации с места приземления отправили вертолет поисково-спасательной службы. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет, уточнили в пресс-службе.

Самолет потерпел крушение в Верещагинском округе 27 августа, передает «Федеральное агентство новостей». На борту было два пилота, пишет 5-tv.ru. Спасатели нашли их, пилоты в удовлетворительном состоянии, но их доставят в больницу.