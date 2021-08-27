27 августа 2021

Военные раскрыли детали падения штурмовика Су-24 в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Летная группа Стрижи. Челябинск, су24
Су-24 летел на авиаремонтное предприятие Фото:
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В Пермском крае разбился военный самолет

Самолет Су-24, который рухнул в Пермском крае, летел на плановый ремонт без боекомплекта. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее г. Пермь самолет Су-24. Полет выполнялся без боекомплекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

Летчики катапультировались, для их эвакуации с места приземления отправили вертолет поисково-спасательной службы. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет, уточнили в пресс-службе.

Самолет потерпел крушение в Верещагинском округе 27 августа, передает «Федеральное агентство новостей». На борту было два пилота, пишет 5-tv.ru. Спасатели нашли их, пилоты в удовлетворительном состоянии, но их доставят в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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