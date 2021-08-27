27 августа 2021

Талибы вошли в аэропорт Кабула

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Аэропорт Кабула переходит под контроль талибов Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Талибы (члены террористической организации, запрещенной в РФ) начали занимать территорию аэропорта Кабула. Об этом журналистам рассказал представитель «Талибана» Билал Карими.

«Сегодня три важных места в военной части аэропорта Кабула <…> находятся под контролем Исламского Эмирата», — цитирует Билала Карими РИА «Новости». По его словам, американские военные освободили основную часть аэропорта и сейчас контролируют лишь небольшую часть его территории.

Боевики взяли страну под контроль после вывода из нее американских войск и 15 августа вошли в Кабул и захватили власть в стране. В аэропорту Кабула собрались граждане и иностранцы, желающие покинуть страну вместе с остатками контингента США, этим воспользовалась группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), боевики которой устроили серию взрывов в аэропорту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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