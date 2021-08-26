26 августа 2021

Стал известен ответственный за взрывы в Кабуле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, террорист, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Ответственность за взрывы в Кабуле взяли на себя террористы Фото:
новость из сюжета
В Кабуле произошли серия взрывов

Ответственность за теракты в столице Афганистана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщили сами террористы.

«Как пишет Sky News, данная информация появилась в Telegram-канале организации», — уточняет RT. Ранее о причастности ИГ к взрывам в Кабуле заявили вначале местные СМИ, а затем и Пентагон. Также эту информацию подтвердило агентство Reuters.

Вечером 26 августа в столице Афганистана прогремело пять взрывов в разное время. Талибы заявили о том, что ситуацию в аэропорту Кабула, где и произошли взрывы, они не контролируют.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...