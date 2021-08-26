Стал известен ответственный за взрывы в Кабуле

Ответственность за теракты в столице Афганистана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщили сами террористы.
«Как пишет Sky News, данная информация появилась в Telegram-канале организации», — уточняет RT. Ранее о причастности ИГ к взрывам в Кабуле заявили вначале местные СМИ, а затем и Пентагон. Также эту информацию подтвердило агентство Reuters.
Вечером 26 августа в столице Афганистана прогремело пять взрывов в разное время. Талибы заявили о том, что ситуацию в аэропорту Кабула, где и произошли взрывы, они не контролируют.
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