Минтранс запретит водителям зарабатывать на попутчиках

Для водителей, использующих бла бла кар и подобные сервисы, введут новые ограничения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для водителей, зарабатывающих на сервисах совместных поездок, могут ввести новые ограничения, которые сделают заработок невозможным. Соответствующий законопроект разработал Минтранс.

Ведомство указывает на то, что сервисы подбора попутчиков некоторые перевозчики используют для нелегального извоза на автобусах, которые никем не сертифицированы. Поэтому для водителей, пользующихся этим сервисом, и готовятся ограничения, не позволяющие превращать совместные поездки в бизнес. «В первую очередь планируется ограничить размер компенсации, которую получает водитель транспортного средства, используемого для совместных поездок», — пишут «Известия». Автомобилист не сможет получить денег больше, чем он потратил на техническое обеспечение поездки.

Также водитель не сможет за сутки совершить больше одной поездки длиной более 500 километров или двух более 100 километров. Машина должна быть легковой категории M1, прошедшей техосмотр и не зарегистрированной в иностранном государстве. Стаж у водителя должен превышать два года.