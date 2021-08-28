28 августа 2021

Политолог раскрыл, когда сменится власть в России

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Конференция РПР-ПАРНАС. 15 ноября 2014г. Москва, белковский станислав
По мнению Белковского, изменения во власти произойдут, когда сменится поколение Фото:

В России произойдут изменения во власти, когда среди граждан сформируется критический запрос на реформы и преобразования. Об этом заявил политолог и публицист Станислав Белковский.

По его словам, президент России Владимир Путин пришел к власти закономерно и уйдет также закономерно. «В стране будет сформирована критическая масса запроса на преобразование, на реформы. Это произойдет не сегодня, это произойдет завтра, потому что это будет сопряжено и со сменой поколений», — заявил Белковский в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее Путин заявил, что российские власти не допустят новой революции в стране. Он отметил, что сделает все, чтобы ситуация в России была стабильной и прогнозируемой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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