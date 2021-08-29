Бывший депутат Госдумы скончался в фитнес-клубе

У Михаила Ненашева остановилось сердце Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев скончался в московском фитнес-клубе. Он потерял сознание во время тренировки. Ему был 61 год.

«Он пришел на тренировку и сразу потерял сознание. На место приехала машина реанимации, но спасти Михаила Петровича врачи не смогли, он умер от остановки сердца», — сообщает Telegram-канал «112».

Ненашев являлся председателем Общероссийского движения поддержки флота. С 2007 по 2011 год он был депутатом Государственной Думы РФ. Ранее он призывал к строительству нового российского авианосца, пишет телеканал 360.