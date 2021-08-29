Бывший депутат Госдумы скончался в фитнес-клубе

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Позы к 14 февраля от Power House Gym. Екатеринбург, фитнес-центр, тренажеры, беговая дорожка
У Михаила Ненашева остановилось сердце Фото:

Бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев скончался в московском фитнес-клубе. Он потерял сознание во время тренировки. Ему был 61 год.

«Он пришел на тренировку и сразу потерял сознание. На место приехала машина реанимации, но спасти Михаила Петровича врачи не смогли, он умер от остановки сердца», — сообщает Telegram-канал «112».

Ненашев являлся председателем Общероссийского движения поддержки флота. С 2007 по 2011 год он был депутатом Государственной Думы РФ. Ранее он призывал к строительству нового российского авианосца, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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