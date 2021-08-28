28 августа 2021
27 августа 2021

Губернатор Шумков назвал вирус, который опаснее COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
100 летие Центра Илизарова. Курган, шумков вадим
Своими мыслями губернатор поделился в своем instagram-аккаунте (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, «вирус взаимной ненависти» опаснее коронавируса. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Завершается второе лето с пандемией. Вирус — это опасно. Только гораздо опаснее для нашего общества вирус взаимной ненависти, зависти, вранья, безразличия и лени», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что за хорошую прививку от такого вируса ему не жалко никаких премий. В конце обращения глава региона пожелал всем жителям области добра и любви.

В июле Шумков усомнился в естественном происхождении коронавируса. Тогда он назвал людей, которые верят в происхождение COVID в Ухане от летучей мыши, «сектой».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...