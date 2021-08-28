Губернатор Шумков назвал вирус, который опаснее COVID

Своими мыслями губернатор поделился в своем instagram-аккаунте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, «вирус взаимной ненависти» опаснее коронавируса. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Завершается второе лето с пандемией. Вирус — это опасно. Только гораздо опаснее для нашего общества вирус взаимной ненависти, зависти, вранья, безразличия и лени», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что за хорошую прививку от такого вируса ему не жалко никаких премий. В конце обращения глава региона пожелал всем жителям области добра и любви.

В июле Шумков усомнился в естественном происхождении коронавируса. Тогда он назвал людей, которые верят в происхождение COVID в Ухане от летучей мыши, «сектой».