Союз туриндустрии: спрос на внутренний туризм в РФ вырос на 30%

Внутренний туризм в России вырос на треть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спрос на туристические поездки по России в 2021 году вырос на 30%. Об этом URA.RU рассказал вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Несмотря на то, что у нас открыты границы и есть альтернатива российским курортам, продолжается рост турпотока в регионах, где были открыты чартеры в 2020 году, таких как Бурятия, Хакасия, Калининградская область. В этом году в этих регионах бум туристический и загрузка превышает возможности индустрии. В целом рост, если усреднить по стране, более 30%. В некоторых регионах 100%, в некоторых регионах в 2-3 раза больше туристов. Сегодня внутренний туризм — лидер, такие факторы, как открытие границ, на него не влияют и не влияли в это межсезонье», — рассказал Алексей Волков.

Рост спроса произошел отчасти благодаря кешбэку 20% за поездки по России. По словам Волкова до 10% поездок были куплены благодаря ему. «Цифру в целом можно выудить седеющим образом. У нас порядка 30 млн туристов и около 3 млн поездок купили по кешбэку. То есть примерно до 10% пользуются кешбэком», — пояснил Волков. Он также добавил, что в бархатный сезон загруженность будет на 15% выше, чем годом ранее.

Его слова подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Только за лето больше миллиона туристов воспользовались кешбэком. Он генерировал спрос, потому что самое основное у нас, у потребителя, это отсутствие средств. Более 70% хотят куда-то поехать, но только 42% едет, из них половина на дачу. Более того, это не только прямые выплаты, это продвижение территорий, средств размещения», — уточнил Барзыкин.

Ростуризм продлил продажи путевок по программе туристического кешбэка до 31 августа. Туристам, купившим путевки по России, на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания. Максимальная сумма возмещения составляет 20 тысяч рублей.