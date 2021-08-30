Доктор наук назвал COVID самым мутирующим вирусом в истории

Ученые выявили высокую изменчивость COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.
«Когда началась пандемия, никто даже не мог представить, что обнаружится британский, бразильский вариант, „Дельта“ — штамм. Такое изобилие появляется благодаря технологии секвенирования геномов, не было бы ее, никто бы и не знал, но факт остается фактом — изменчивость у коронавируса очень высокая», — подчеркнул доктор биологических наук Александр Бутенко.
Профессор добавил, что COVID-19 можно назвать одним из самых мутирующих в истории. «Считаю, что один из таких [один из самых мутирующих в истории]. Эволюция характерна практически для всех вирусов, но этот особенно изменчив. Пациенту делается секвенирование геномов в начале болезни, в конце берутся пробы и оказывается, что есть изменения последовательности генома», — объяснил Бутенко.
В беседе с URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что интенсивнее всего COVID-19 мутирует в организме не привитого человека. «Получены доказательства того, что если человек привит, вирус проходит в его организме меньше циклов репликации, соответственно, снижается и частота мутаций. Напротив, у вируса намного больше возможностей для размножения и создания новых штаммов, когда человек не привит», — рассказал он.
Спикер подчеркнул, что может подтолкнуть к мутации COVID-19 и иммуносупрессивная терапия, направленная на подавление нежелательных иммунных реакций организма. «Появлению новых мутаций может косвенно „помочь“ и иммуносупрессивная терапия, применяемая для борьбы с цитокиновым штормом в отделениях реанимации и интенсивной терапии», — подытожил Токарев.
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