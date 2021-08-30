Экономист: реальные доходы пенсионеров просели

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По словам экономиста, доход просел у пенсионеров, военнослужащих и малоимущих семей Фото:

Реальный доход пенсионеров просел, если учитывать их потребительскую корзину. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«Реальный располагаемый доход пенсионеров, военнослужащих и малоимущих семей, учитывая их потребительскую корзину, просел на гораздо большие значения, чем декларируемые средние значения в целом по всем группам населения. Дополнительные выплаты являются попыткой выстраивания защитного буфера от социального взрыва», — сказал экономист в интервью «Известиям».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей пенсионерам. Как сообщает RT, 2 сентября эти выплаты получат более 30 млн пенсионеров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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