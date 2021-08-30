Экс-глава АП РФ назвал ответственных за Вторую чеченскую войну

Радикально настроенные мусульмане были недовольны Хасавюртовскими соглашениями и развязали Вторую чеченскую войну. Этим мнением с URA.RU поделился экс-руководитель администрации президента России Сергей Филатов.
«Шло развитие мусульманской религии. Радикальные силы не были удовлетворены Хасавюртовскими соглашениями, и они спровоцировали вторую войну. Это они спровоцировали — не мы. Они пошли в Дагестан. Они считали, что победа может быть за ними и поэтому, не прекращая войны, продолжили. Это люди, которые практически не заботятся о стране, не заботятся о мире в этой стране, о развитии этой страны. Они заботятся только об одном, чтобы они были на вершине. И чтобы они на этой вершине имели возможность управлять страной», — заявил Сергей Филатов.
По его словам, после подписания Хасавюртовских соглашений началось давление со стороны мусульманского движения за влияние в обществе. «Неслучайно ведь мы видели, что началось строительство мечетей и службы, которые стали проводиться на улицах Москвы и других городов. Это было замечено. Это была какая-то моральная победа с той стороны в плане подписания такого соглашения», — рассказал экс-глава администрации. Филатов уверен, что радикально настроенные мусульманские движения хотели завладеть Северным Кавказом и продвигаться дальше.
Хасавюртовские соглашения были подписаны 31 августа 1996 года в в городе Хасавюрте. Итогом стало прекращение военных действий и прекращение Первой чеченской войны.
Подписывайтесь на URA.RU в