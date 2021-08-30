30 августа 2021

Экс-глава АП РФ назвал ответственных за Вторую чеченскую войну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дискуссия «Становление института президентства в России: как это было». Екатеринбург, филатов сергей
Сейчас весь мир втянут в борьбу с радикальными мусульманами, сказал Сергей Филатов Фото:

Радикально настроенные мусульмане были недовольны Хасавюртовскими соглашениями и развязали Вторую чеченскую войну. Этим мнением с URA.RU поделился экс-руководитель администрации президента России Сергей Филатов.

«Шло развитие мусульманской религии. Радикальные силы не были удовлетворены Хасавюртовскими соглашениями, и они спровоцировали вторую войну. Это они спровоцировали — не мы. Они пошли в Дагестан. Они считали, что победа может быть за ними и поэтому, не прекращая войны, продолжили. Это люди, которые практически не заботятся о стране, не заботятся о мире в этой стране, о развитии этой страны. Они заботятся только об одном, чтобы они были на вершине. И чтобы они на этой вершине имели возможность управлять страной», — заявил Сергей Филатов.

По его словам, после подписания Хасавюртовских соглашений началось давление со стороны мусульманского движения за влияние в обществе. «Неслучайно ведь мы видели, что началось строительство мечетей и службы, которые стали проводиться на улицах Москвы и других городов. Это было замечено. Это была какая-то моральная победа с той стороны в плане подписания такого соглашения», — рассказал экс-глава администрации. Филатов уверен, что радикально настроенные мусульманские движения хотели завладеть Северным Кавказом и продвигаться дальше.

Хасавюртовские соглашения были подписаны 31 августа 1996 года в в городе Хасавюрте. Итогом стало прекращение военных действий и прекращение Первой чеченской войны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...