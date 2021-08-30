30 августа 2021

Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский прибыл в Вашингтон Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в столицу США для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Об этом он написал в своем Instagram и приложил фото.

«Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США», — написал Владимир Зеленский. На фотографии он с супругой изображен на трапе самолета.

Встречу глав Украины и США переносили уже два раза. В связи с этим в украинской Раде пошутили, что встречу перенесут еще раз в связи с тем, что Байден ее проспит. Ранее израильский депутат Галит Дистель-Атбарьян опубликовал видео, на котором видно, что Байден уснул во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, передает «Царьград». Бывший американский лидер Дональд Трамп во время предвыборной гонки заявлял, что его оппонент нередко «выпадает» из разговора, напоминает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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