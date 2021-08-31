Талибы пообещали открыть аэропорт Кабула для гражданских рейсов

В аэропорту повреждена часть оборудования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Аэропорт в Кабуле (Афганистан) вскоре заработает для гражданской авиации. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид.

«Наша команда готовит (аэропорт) для гражданской авиации. В скором времени он будет готов. Большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена, мы работаем над ее восстановлением», — сказал Забиулла Муджахид изданию РИА «Новости».

Представители движения захватили власть в Афганистане 15 августа, после чего президент ушел в отставку и уехал из страны. Ранее талибы объявили о полной независимости Афганистана. США полностью вывели войска из страны. Боевики устроили салюты из автоматического оружия в честь этого, передает «Национальная служба новостей». Талибы заявили, что закончилась 20-летняя оккупация страны США и НАТО, сообщает Life .