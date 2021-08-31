Талибы пообещали открыть аэропорт Кабула для гражданских рейсов

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Аэропорт Шереметьево, терминал
В аэропорту повреждена часть оборудования Фото:
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

Аэропорт в Кабуле (Афганистан) вскоре заработает для гражданской авиации. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид.

«Наша команда готовит (аэропорт) для гражданской авиации. В скором времени он будет готов. Большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена, мы работаем над ее восстановлением», — сказал Забиулла Муджахид изданию РИА «Новости».

Представители движения захватили власть в Афганистане 15 августа, после чего президент ушел в отставку и уехал из страны. Ранее талибы объявили о полной независимости Афганистана. США полностью вывели войска из страны. Боевики устроили салюты из автоматического оружия в честь этого, передает «Национальная служба новостей». Талибы заявили, что закончилась 20-летняя оккупация страны США и НАТО, сообщает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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