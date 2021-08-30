Талибы объявили о независимости Афганистана

Афганистан обрел полную независимость, после того, как США вывели из страны своих солдат. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.
«Сегодня в полночь по афганскому времени последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», — написал Забихулла Муджахид в Twitter.
Ранее американский генерал Кеннет Маккензи официально заявил, что последний борт ВВС США покинул аэропорт Кабула. Он же предупредил, что опасность сейчас представляют не захватившие власть в стране талибы, а члены «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), многих членов которой талибы выпустили из тюрем, пишет
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