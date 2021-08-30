30 августа 2021

Талибы объявили о независимости Афганистана

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Армия США покинула Афганистан и талибы объявили о независимости Фото:
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

Афганистан обрел полную независимость, после того, как США вывели из страны своих солдат. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

«Сегодня в полночь по афганскому времени последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», — написал Забихулла Муджахид в Twitter.

Ранее американский генерал Кеннет Маккензи официально заявил, что последний борт ВВС США покинул аэропорт Кабула. Он же предупредил, что опасность сейчас представляют не захватившие власть в стране талибы, а члены «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), многих членов которой талибы выпустили из тюрем, пишет RT. Также Соединенные Штаты закрыли свою дипмиссию в Кабуле, хотя талибы просили ее оставить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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