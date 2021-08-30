30 августа 2021
29 августа 2021
28 августа 2021

Власти ХМАО заявили о готовности к дистанционному обучению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о готовности школ к переходу на дистант в случае необходимости Фото:

Власти ХМАО готовы перевести школы на дистанционный формат обучения в случае актированных дней, а также ухудшения эпидситуации. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время оперативного штаба Югры.

«Мы готовы к тому, чтобы в случае объявления актированных дней или фиксирования ухудшения эпидемической ситуации — перевести образование в режим онлайн. Напомню, обучение начинается в очной форме», — сказала Комарова.

Глава региона добавила, что во всех образовательных организациях торжественные мероприятия, а также дальнейшее обучение, будут проходить согласно требованиям Роспотребнадзора. «Проведение термометрии, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, регулярная дезинфекция и проветривание, в школах отменены массовые мероприятия», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на линейки 1 сентября пустят не всех родителей. Так, родители должны заранее уведомить образовательное учреждение для того, чтобы посетить торжественное мероприятие.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...