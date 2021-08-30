Власти ХМАО заявили о готовности к дистанционному обучению

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о готовности школ к переходу на дистант в случае необходимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО готовы перевести школы на дистанционный формат обучения в случае актированных дней, а также ухудшения эпидситуации. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время оперативного штаба Югры.

«Мы готовы к тому, чтобы в случае объявления актированных дней или фиксирования ухудшения эпидемической ситуации — перевести образование в режим онлайн. Напомню, обучение начинается в очной форме», — сказала Комарова.

Глава региона добавила, что во всех образовательных организациях торжественные мероприятия, а также дальнейшее обучение, будут проходить согласно требованиям Роспотребнадзора. «Проведение термометрии, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, регулярная дезинфекция и проветривание, в школах отменены массовые мероприятия», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на линейки 1 сентября пустят не всех родителей. Так, родители должны заранее уведомить образовательное учреждение для того, чтобы посетить торжественное мероприятие.