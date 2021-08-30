У челябинской пенсионерки выманили деньги через «Одноклассники»

Аккаунт подруги пенсионерки взломали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пенсионерка из Миасса лишилась сбережений, поверив мошенникам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, пожилую женщину обманули мошенники с помощью социальной сети «Одноклассники».

«Мошенники взломали аккаунт подруги 63-летней пенсионерки и от ее лица начали рассылать призывы участвовать в розыгрыше пяти тысяч рублей от банка. Злоумышленники также попросили женщину скинуть банковские реквизиты. После передачи конфиденциальных данных с ее карточки начали списывать деньги», — рассказали в пресс-службе.

В полицейском главке отметили, что таким образом мошенники сумели списать у пенсионерки 15 тысяч 800 рублей. Женщина обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).