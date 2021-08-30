30 августа 2021

У челябинской пенсионерки выманили деньги через «Одноклассники»

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, одноклассники, сотовые телефоны, мессенджер, приложения для телефона, айфон SE, iphone se
Аккаунт подруги пенсионерки взломали Фото:

Пенсионерка из Миасса лишилась сбережений, поверив мошенникам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, пожилую женщину обманули мошенники с помощью социальной сети «Одноклассники».

«Мошенники взломали аккаунт подруги 63-летней пенсионерки и от ее лица начали рассылать призывы участвовать в розыгрыше пяти тысяч рублей от банка. Злоумышленники также попросили женщину скинуть банковские реквизиты. После передачи конфиденциальных данных с ее карточки начали списывать деньги», — рассказали в пресс-службе.

В полицейском главке отметили, что таким образом мошенники сумели списать у пенсионерки 15 тысяч 800 рублей. Женщина обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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