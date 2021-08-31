Иммунолог заявил о длительном поражении легких после COVID

Ощущения нехватки воздуха сохраняются у 35% переболевших COVID-19 в тяжелых формах, отметил Николай Крючков Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

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У пациентов, перенесших COVID-19 в средне-тяжелой, тяжелой или крайне тяжелой форме, может появиться ощущение нехватки воздуха. Такая легочная недостаточность сохраняется больше полугода. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Ощущения нехватки воздуха, особенно при ходьбе, при умеренных физических нагрузках, наблюдаются где-то у 30-35% людей, которые перенесли COVID-19 в средней-тяжелой, тяжелой или крайне тяжелой степени. И у большей части симптомы сохраняются больше, чем на полгода, что, соответственно, ведет к нарушению качества жизни, развитию хронической дыхательной недостаточности, проблем сердечно-сосудистой системы и т. д.», — объяснил иммунолог Николай Крючков.

По словам директора контрактно-исследовательской компании, риск неполного восстановления легких после COVID-19 зависит от степени поражения. «Все зависит от глубины и объема поражения легочных тканей. Если компьютерная томография показывает 60-80% поражения легких, то после выздоровления органы не полностью восстанавливаются, особенно после ИВЛ, и таким пациентам нужна дальнейшая реабилитация. Последствия иногда остаются на много лет, но это не значит, что так бывает у всех», — отметил Крючков.

В беседе с URA.RU заведующий кафедрой пульмонологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Андрей Белевский подтвердил, что после сильного поражения легких при COVID-19, органы восстанавливаются лишь частично. «Если человек болел хроническими заболеваниями легких, то после поражения коронавирусом может быть что-нибудь и останется, если нет, то все пройдет рано или поздно. Но в целом все восстанавливается через систему реабилитации», — подчеркнул он.