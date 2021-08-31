31 августа 2021

Правительство РФ запретило госзакупки импортных компьютеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Мережниковым. Екатеринбург, макбук, мережников андрей
Государство перестанет закупать импортную компьютерную технику Фото:

Закупать для государственных нужд за рубежом компьютерную технику и некоторые другие виды электроники будет запрещено. С таким предложением выступил Минпромторг РФ и федеральное правительство его одобрило.

«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Для медицинской техники и целого ряда другой продукции вводится правило «второй лишний». Это означает, что заявка с предложением поставить отечественную технику получит на тендере безусловный приоритет — предложения с импортной продукцией будут отклонены в ее пользу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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