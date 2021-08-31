Правительство РФ запретило госзакупки импортных компьютеров

Закупать для государственных нужд за рубежом компьютерную технику и некоторые другие виды электроники будет запрещено. С таким предложением выступил Минпромторг РФ и федеральное правительство его одобрило.
«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Для медицинской техники и целого ряда другой продукции вводится правило «второй лишний». Это означает, что заявка с предложением поставить отечественную технику получит на тендере безусловный приоритет — предложения с импортной продукцией будут отклонены в ее пользу.
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